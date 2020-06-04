محمد حلمي: طلبت من ممدوح عباس التعاقد مع عبدالله السعيد 2008.. وسخروا منه

قال محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك، صباح اليوم الخميس، إنه طلب من الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد منذ 12 عاما ولكنهم سخروا منه .

وأضاف محمد حلمي في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "عام 2008 خدنا

كاس مصر، أنبي كان أحسن، ولكن بمهارة لاعيبة الزمالك، وبعد النهائي ذهبت لممدوح عباس وطلبت إنشاء فريق جيد للبطولات القادمة، وطلبت ضم سريديه من طلائع الجيش، وطلبت ضم عبدالله السعيد قبل أن يلمع نجمه، ولكن تلك الصفقات فشلت".

وأضاف: "بالفعل ذهب مسؤولي الزمالك له ولكن تحدثوا معه بأسلوب سخرية، وطلبت التعاقد أيضا مع سيد حمدي عندما كان يلعب في الدرجة الثانية، وأيضا سخرو مني".

وأتم: "لكن تم التعاقد مع لاعبين لم أطلب التعاقد معهم مثل أجوجو، وكذا لاعب آخر، ولكني بعدها لم أكمل مع الزمالك وغادرت الفريق".