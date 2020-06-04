خالد الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع صفقات جديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي بالقناة الرسمية لنادي الزمالك، عن حقيقة تعاقد القلعة البيضاء مع صفقات جديدة في الفترة الحالية.
وقال الغندور خلال برنامجه التليفزيوني، " نادي الزمالك لم يتعاقد مع أيلاعب بصفقة رسمية حتى الأن".
وأضاف نجم الزمالك السابق " نادي الزمالك عند تعاقده مع لاعب سيعلن بشكل رسمي".
ونفى الغندور ما يتردد بشأن احتمالية رحيل محمدالغني مدافع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب عقده ممتد مع القلعة البيضاء ولن يرحل في الفترة المقبلة.
وترددت أنباء عن حصول نادي الزمالك على توقيع بعض اللاعب على رأسهم أري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي وكذلك حسين بن عيادة ظهير أيمن شبيبة قسنطينة الجزائري.
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