أحمد عبدالحليم عن أزمة حسام عاشور مع الأهلي: لو اللاعب في الزمالك لن يحدث ذلك

تحدث أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، عن قرار النادي الأهلي الذي يقتضي برحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أصدر قرارًا برفض إقامة مهرجان

اعتزال لحسام عاشور ما يؤكد رحيل اللاعب عن النادي، وذلك على ظهور اللاعب في فيديو يهاجم إدارة القلعة الحمراء.

وقال عبدالحليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "لو حسام عاشور في نادي الزمالك لم يحدث له ذلك".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي له الحرية في اتخاذ قراراته والذي له الحق في انتقاد القرارات جماهير القلعة الحمراء".