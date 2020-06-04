رياضة | ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو مبابي في صفقته المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو مبابي في صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي ريال مدريد الإسباني، في ضم صفقة نارية في خط هجوم الفريق، استعداداً للموسم المقبل.

وكشفت تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم المهاجم النرويجي الساب "إيرلينج براوت هالاند" لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفشل النجم الصربي "لوكا يوفيتش" في التعبير عن نفسه خلال موسمه الأول رفقة النادي الملكي، بعد انضمامه من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو الفرنسي "كيليان مبابي" مع هالاند في المستقبل.

وكانت الفرصة سانجة أمام نادي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي حينما كان ينشط مع نادي موناكو الفرنسي مقابل مبلغ زهيد، إلا أن الريال تخلى عن الصفقة، ليفوز بها باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يطلب مبلغاً خرافياً للتخلي عنه.

ولن يتمكن ريال مدريد من ضم هالاند خلال الصيف المقبل بسبب شرط تعاقد اللاعب مع بوروسيا دورتموند، حيث سيصبح الشرط الجزائي له متاحداً في يناير عام 2021.

وتشير التقارير لرغبة نادي يوفنتوس الإيطالي أيضاً في ضم صاحب الـ19 عاماً، لخلافة البرتغالي المخضرم "كريستيانو رونالدو".