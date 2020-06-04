رياضة | حسين بن عيادة يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين بن عيادة يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الظهير الأيمن الجزائري "حسين بن عيادة" لاعب نادي شباب قسنطينة الجزائري، حقيقة المفاوضات التي ربطت بينه وبين الإنضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد بن عيادة ضمن قائمة من المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى لنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الصيف القادم، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز مطلع الموسم بسبب خلاف مع مجلس إدارة النادي.

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وصرح اللاعب من خلال فيديو له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" اليوم: "أصبحت العديد من وسائل الإعلام تتكلم بلساني وتربط بيني وبين عدة أندية خلال الفترة الحالية".

وتابع: "تنتشر الشائعات حول وجود مفاوضات بيني وبين عدة أندية، وأخرى تشير لقيامي بالتوقيع لأندية أخرى".

وأتم: "أؤكد حالياً بأنني لم أقم بالتوقيع لأي فريق حتى الآن، بالإضافة لعدم وجود أي تفاوض رسمي بيني وبين أي فريق، وكل ما ينتشر حالياً مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

ويتصدر صاحب الـ27 عاماً قائمة المرشحين للإنضمام لعدة أندية، أبرزها الزمالك وأهلي جدة السعودي والترجي التونسي.