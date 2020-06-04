شكرا لقرائتكم اينو: من يوم ما تولدت والأهلي نادي القرن.. والبدري سبب رحيلي عن الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق معتز اينو نجم الأهلي والزمالك السابق على أزمة لقب نادي القرن الدائرة بين قطبي الكرة المصرية قائلا: "من ساعة ما تولدت ، وطلعت، وأن الأهلي نادي القرن ولا أرى نادي غيره نادي القرن، والأهلي نادي القرن ببطولاته وانجازاته وتاريخه مع احترامي لجميع الأندية.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لم تحدث مشاكل بيني وبين مانويل جوزيه وكان يعاملني مثل ابنه، ولكن بعد رحيله بدأ حسام البدري الاعتماد على تريزيجيه في مركز الوسط على حسابي وهو ما دفعني للحديث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة آنذاك عن طلب الرحيل بسبب عدم الاعتماد علي، وبدوره نقل عبد الحفيظ الرسالة إلى البدري، والذي فاجئني بعد ما طلبت الرحيل وقال لي هل تملك عروض؟ وكأنه كان ينتظر رحيلي.

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شدد على أنه لو عاد به الزمن لن يرحل عن الأهلي وعشت أحلى أيام حياتي في الأهلي ، كما أن العز كله شهدته خلال التواجد بصفوفه، وكنت احتفل بتسجيلي في الزمالك ولكن لم أحتفل بتسجيلي في شباك الأهلي لأني عشت معه أفضل أيام حياتي.

وعن رأيه في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي علق: تربية شريف إكرامي وعقليته جعلته يرحل عن الأهلي من الباب الكبير ، أما فيما يخص حسام عاشور صاحب القرار في تحديد مصيره سواء بالاعتزال أو الرحيل، مضيفا أن بصمة فايلر مع الأهلي واضحة في الناتيج كما ان أي يتولى تدريب الأهلي سيحقق معه مكاسب، كما أن ميزة فايلر أنه يجعل اللاعبين تقوم بالضغط على المنافس وهي ميزة لم تكن موجودة في الأهلي.