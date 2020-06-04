شكرا لقرائتكم محمد حلمي: عرضت عبد الله السعيد على ممدوح عباس من 12 سنة والتعالي سبب انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه عرض على إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة التي تولى فيها ممدوح عباس المسئولية عبد الله السعيد هداف الدوري المصري حاليا.

وقال محمد حلمي خلال استضافته ببنرماج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير: "عرضت عبد الله السعيد للزمالك قبل 12 عاماً ووقتها فضلته على حساب عمر جمال وقتل أنه سيكون المكسب الأكبر للزمالك".

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أضاف محمد حلمي ان ادارة الزمالك تعالت و"اتريقت" على اللاعبي بمعني أنهم جلسوا معه وقالوا له "انت بقى اللى محمد حلمي شايف فيك نجم مصر".

تابع محمد حلمي تصريحات أن سبب انتقال عبد الله السعيد بعدها بسنوات الى الأهلي هو تعالي الزمالك في المفاوضات معه قبلها خاصة وأن الزمالك تقدم بعرض ثاني أكبر وقت مفاوضات القلعة الحمراء لكن اللاعب أراد ان يرد على ادارة الأبيض بالانتقال الى الغريم التقليدي.