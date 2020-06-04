شكرا لقرائتكم محمد حلمي: تصريحات شيكابالا ضدى كانت انفعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا ضده بالانفعالية ، مشيراً إلى أن مرتضى منصور لا يتدخل في قراراته.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "استبعدت شيكابالا من مباراة السوبر، لأنه ابتعد عن التمرين لفترة طويلة، وهو يعلم أن الملتزم سيكون متواجداً معي".

Advertisements

وأضاف: "تصريحاته هو وإبراهيم صلاح بأنهم لم يكونوا يتمرنوا كانت نتيجة انفعالهم، والمدرب عندما يستبعدك بتبقى حزين لأنه يكون وضع هدف له، ولا يوجد خلافات معه وأنا أحب شيكابالا"، وتابع حلمي: "لم يكن هناك اعتراض من الإدارة بسبب استبعاده، ومرتضى منصور رئيس النادي عمره ما اتدخل في قراراتي، وكان يحل المشاكل بذكاء شديد".

وأتم حلمي تصريحاته: "لا اتحدث على أي نادٍ عندما أرحل عنه، ولم أخرج من الزمالك وأنا أرغب في العودة إليه، لا اهتم بالأموال عندما يلجأ الزمالك لي في الوقت الحرج".