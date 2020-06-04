شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: أبوريدة لا يتحمل مسئولية الخروج من الأمم الإفريقية الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لا يتحمل مسئولية الخروج من الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في القاهرة الصيف الماضي.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، في تصريحات تلفزيونية وبتلك الحسبة فان يصبح من حقه الفخر بالتأهل للمونديال بالوصول إلى كأس العالم روسيا 2018 كونه رئيس اتحاد الكرة القدم .

وتمنى التوفيق للنجم الدولى محمد صلاح في رحلته الاحترافية وقيادة منتخب مصر ، مؤكدا ان المستشار مرتضى منصور من أذكى من وجدته في الوسط الرياضى مشددا على ان هانى أبو ريدة عظيم وله دور ريادي كبير .

وكشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بن الـ 8 سنوات أو إلغائه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوه جديدة ودورها فى إدارة الكرة فى مصر.

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وأضاف: " لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة".

وأكد أن اعتماد اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية باعتمادها أو رفضها ، مضيفا طالبت محمد فضل بعدم التواجد في اللجنة الخماسية .

وواصل قائلا : "عمرو الجنايني يصلح رئيس لجنة مؤقتة تابعة للفيفا مناسب ولكن لا يصلح ان يكون رئيس اتحاد الكرة بالانتخابات ، مضيفا أن اللجنة الخماسية انشغلت بالأحوال اليومية لاتحاد الكرة لمدة 6 أشهر

وأضاف ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء قائلا، أن تطبيق تقنية الفار شابه بعض الخلافات بين اللجنة الخماسية والجهة الإدارية .

وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، كلف اللجنة الخماسية ب 5 مهام فقط لإدارة شئون اتحاد الكرة مؤكدا ان اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة تسمي لجنة التطبيع وفقا للوائح فيفا ، اللجنة المؤقتة مكونة من مجموعة من الموظفين في الاتحاد الدولي فيفا مقابل أجر وفقا لعقود بين فيفا والأعضاء ، بحيث يتم التوقيع على عقود توظيف في الفيفا مقابل أجر مادي .

وواصل أحمد مجاهد حديثه قائلا توظيف الأعضاء يكون لمدة في الغالب لا تصل الى مدة سنة وهى عبارة عن 4 او 6 شهور مثلا ، علاوة على انه من حق فيفا انهاء عمل اللجنة في أى وقت ومن المفترض انتهاء عملها في 31 يوليو أو حسب إتمام التكليفات والمهام الموكلة اليها .