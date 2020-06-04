شكرا لقرائتكم اينو: عشت أحلى أيام حياتي في الأهلي.. والأحمر مختلف في كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث معتز اينو نجم الأهلي والزمالك السابق عن حبه للفريق الأحمر وتعلقه به، قائلا: "أحب الأهلي وهو أكبر نادي في إفريقيا وبالنسبة لي حاجة كبيرة، وذهبت للاختبار في الأهلي في بدايتي ولكن لم يتم قيدي، بينما نجحت في اختبارات الزمالك لاعب الزمالك السابق من أول لمسة بعد ايقاف الكرة بطريقة جيدة وبدر يكن استغرب عندما علم أني ابن اينو نجم المصري.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: بدايتي مع الزمالك كانت في مباراة السوبر ضد الأهلي، والإعلام كان قال ان الزمالك يجهز مفاجأة وكنت أنا المفاجأة.

كشف كواليس رحيله عن الأهلي بالتأكيد: عدم تقديري في الزمالك وتجاهل تعديل عقدي سبب رحيلي عن ميت عقبة، والزمالك ما بدأ في التركيز معي بعد أن وقعت للأهلي وبعد أن بدأ الجمهور ينتقدهم على ذلك.

تابع: جمهور الأهلي استقبلني استقبال غير طبيعي والموضوع اختلف معايا 360 درجة بعد الانضمام للقلعة الحمراء، وتعرضت للإهانة في الزمالك بعد توقيعي للأهلي وحاول مسئولي القلعة البيضاء تجميدي ، لدرجة أنهم أصروا على إشراكي في بطولة إفريقيا لحرمان الأهلي من الاستفادة مني خلال هذه النسخة.

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أكمل: أسعد أيام حياتي كانت في الأهلي وأول 90 دقيقة معاه خدت بطولة السوبر المصري، كما أن أول مباراة ضد الزمالك جمهوره شتمني، وكذلك عبد الواحد السيد شتمني بعد ما سجلت هدفا رائعا في شباكه.

أوضح: هناك اختلاف كبير بين الأهلي والزمالك في كل شيء، في احترام الوعود وصرف المستحقات، وحققت 14 بطولة مع الأهلي في 5 سنين وبطولة واحدة في الزمالك، كما أنني لعبت مع أفضل جيل في الأهلي وأفضل جيل في الزمالك وحظوظ أني لعب مع هؤلاء اللاعبين في القطبين.

أعرب عن حزنه لعدم وجود مدفعجية من لاعبي خط الوسط في الدوري المصري حالياً، مضيفا: "كنت عايز أرغب في اللعب للمصري الورسعيدي حبا في جماهير بورسعيد، من أجل تقديم شيء للنادي وأكمل مسيرة والدي ولكن الادارة تغيرت وقالتأنني كبتقدمت في السن ولن أفيد الفريق البورسعيدي".