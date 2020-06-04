كرة القدم الآسيوية تعود من بوابة دوري الأبطال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت عجلة دوري أبطال آسيا وكرة القدم في القارة من الدوران، لكن يتعين عليها انتظار استئناف البطولات المحلية، بحسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد القاري الماليزي دايتو ويندسور جونز.

من جهته، كشف محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن المشاورات تطرقت لمواعيد محتملة لاستئناف دوري أبطال آسيا اعتباراً من سبتمبر/‏أيلول.

وعما إذا كان الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير شكل ونظام البطولتين على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بدلاً من ذهاب وإياب ، قال جون إن المحادثات لا تزال مستمرة.

بموازاة ذلك، أكد الاتحاد الآسيوي في بيان أن «جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء اتفقت على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك خلال اجتماعين الكترونيين منفصلين عقدا الأربعاء».

أضاف الاتحاد أن الاتحادات الوطنية أكدت التزامها الموافقة على نظام المنافسة والإطار الزمني للمباريات (99 مباراة) في أسرع وقت ممكن.

واقترح الاتحاد القاري سلسلة خيارات لاستكمال دوري أبطال آسيا «قبل انطلاق كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل».

على خط آخر، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري أنه تم وضع ثلاثة مقترحات بشأن موعد استكمال دوري أبطال آسيا 2020 وهي في سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر، وسيتم اتخاذ القرار النهائي لاحقاً حول الموعد المناسب وذلك بعد العودة للجنة المسابقات، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم طالب بسرعة اتخاذ القرار من أجل أن تقوم الأندية بالتحضير الأمثل للبطولة، وسيقوم الاتحاد القاري بفتح فترة تسجيل جديدة للأندية لتسجيل اللاعبين علماً بأنه تم تثبيت موعد المباراة النهائية للبطولة وذلك يوم 5 ديسمبر/‏ كانون الأول 2020 في منطقة غرب آسيا.

وأضاف ابن هزام أن الاتحاد الآسيوي وبعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بحيث تلعب مباراتان يومي 8 و 13 أكتوبر ومباراتان يومي 12 و 17 نوفمبر 2020.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في البحرين بشهر سبتمبر/‏ أيلول المقبل لتقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين علماً بأن منتخبنا للناشئين سيشارك في هذه البطولة. كما تقرر إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات في دبي بالفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.