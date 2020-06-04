خدمة عسكرية صعبة لسون هيونج نجم توتنهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمتع مهاجم توتنهام سون هيونج-مين ب «التحدّي القاسي» خلال فترة خدمته العسكرية التي استمرت ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية.

وأكمل سون خدمته الإجبارية الشهر الماضي، فيما كان نشاط ناديه توتنهام متوقفاً مع تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال المهاجم الدولي: «كانت تجربة جيدة، لا يمكنني الحديث عن كل ما قمت به، لكنني استمتعت بذلك، كانت ثلاثة أسابيع قاسية، لكنني حاولت الاستمتاع بها».

وتابع: «في اليوم الأول كانت الأجواء غريبة، لأننا لم نكن نعرف بعضنا، لكنها تحسنت بعد ذلك. أمضينا كل يوم سوياً في غرفة واحدة، عشرة أشخاص، كنا قريبين جداً، نعمل سوياً، وساعدنا بعضنا البعض، لذا كانت الفترة رائعة».

وعن استئناف موسم الدوري الإنجليزي في 17 يونيو، قال سون: «أنا بحالة جسدية جيدة، أعمل بجهد كبير لأكون في قمة مستواي عندما تعود المنافسة (...) الجميع عاد، والجميع بحال جيدة. الجميع متحفز ويريد اللعب مجدداً».