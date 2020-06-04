شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب أستراليا للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم الهولندي ياكو فيرهارين، مدرب منتخب أستراليا للسباحة، استقالته من منصبه من أجل العودة إلى بلاده، بحسب بيان للاتحاد الأسترالي للسباحة.
وقال فيرهارين، أحد أبرز المدربين في عالم السباحة «حاولت إيجاد طرق للتمديد، لكن لا يمكنك إجراء تسوية في بيئة عالية المستوى، ولم أرغب في إجراء مساومة على حساب عائلتي».
وكان فيرهارين (51 عاماً)، استلم في عام 2013 فريقاً أسترالياً متواضعاً، بعد خيبة أولمبياد لندن 2012، وساهم في إعادة بنائه ليصبح قوة عالمية في السباحة.
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