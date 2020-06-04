هاميلتون ينتقد العنصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد بطل العالم للفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون انتقاداته للعنصرية حول العالم تجاه ذوي البشرة الداكنة،مشدداً على ضرورة وضع حد لهذا «الظلم»،في ثاني رد فعل له على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وكتب هاميلتون: «كان الأسبوع الماضي قاتماً جداً، فشلت في كبح مشاعري،شعرت بالكثير من الغضب، والحزن، وعدم تصديق ما تراه عيناي،يعتريني الغضب بشدة عند رؤية تجاهل أرواح أهلنا بهذه الطريقة.الظلم الذي نرى أن إخواننا وأخواتنا يواجهونه حول العالم مراراً وتكراراً مقزّز، ويجب أن يتوقّف».

ورأى سائق فريق مرسيدس أن «الكثيرين متفاجئون،لكن بالنسبة لنا للأسف فإن ذلك غير مفاجئ،أولئك مثلنا من ذوي البشرة السوداء اللون،أو البنية،أو ما بين بين،يرون هذا كل يوم ولا يجب أن يشعروا كما لو أننا ولدنا مذنبين،أو أننا لا ننتمي لهذا العالم أو أن حياتنا مبنية على لون بشرتنا».

واستشهد بمقولة للممثل الأمريكي ويل سميث،معتبراً أن «العنصريّة لا تزداد سوءاً، بل يتم حالياً تصويرها،الآن بات العالم مزوداً بطريقة جيدة بالكاميرات، ليظهر هذه القضية ويسلط الضوء عليها بهذا الشكل».