شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة إدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الأربعاء، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب الاحتجاجات المطلبية الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكتفت الهيئة بالقول في بيان مقتضب: «تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020».

ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.

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