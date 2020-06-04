طبيب يخشى الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن طبيب نادي نيوكاسل باول كاترسون أنه يخشى «المزيد من الإصابات» في صفوف اللاعبين عقب استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أسبوعين بسبب الإيقاع المكثف للمباريات بعد فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال كاترسون في تصريح لإذاعة «بي بي سي 5»: «نتوقع المزيد من الإصابات في هذا الوقت»، مضيفاً: «ركض اللاعبون على أجهزة الجري المتحركة وقاموا بتمارين داخلية لمدة ثمانية أسابيع؛ لذا فإن هذا الانتقال إلى المنافسة يمثل تحدياً مختلفاً للجسم».

وتطرق كاترسون لموسم 2011 من دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين الذي اقتصرت فترة الإعداد له على 17 يوماً، بدلاً من 14 أسبوعاً المعتادة، وذلك بسبب الإضراب من أجل مطالب الأجور، حيث «شهد ضعف الإصابات في أوتار أخيل، نتوقع هذا النوع من الأشياء».

وفضلاً عن الآجال القصيرة جداً لإعادة اللاعبين إلى مستوياتهم (فارق ثلاثة أسابيع بين الحصص التدريبية الأولى مع الاحتكاك والمباريات الأولى)، فإن تدابير مكافحة وباء «كوفيد 19» لها أيضاً عواقب على العلاج.