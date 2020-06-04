شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يشتري إيكامبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليون الفرنسي، عن تفعيل خيار شراء عقد مهاجمه الكاميروني كارل توكو إيكامبي، المعار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي من فياريال الإسباني.
وتبلغ قيمة الصفقة لمدة أربعة أعوام 11.5 مليون يورو (12.8 مليون دولار )، وهي مجموع تفعيل خيار الشراء زائد أربعة ملايين يورو مكافآت، بالإضافة إلى مشاركة أرباح بنسبة 15% على ارتفاع قيمة انتقال اللاعب مستقبلاً .
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