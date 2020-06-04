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ليون يشتري إيكامبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليون الفرنسي، عن تفعيل خيار شراء عقد مهاجمه الكاميروني كارل توكو إيكامبي، المعار منذ يناير/‏ كانون الثاني الماضي من فياريال الإسباني.

وتبلغ قيمة الصفقة لمدة أربعة أعوام 11.5 مليون يورو (12.8 مليون دولار )، وهي مجموع تفعيل خيار الشراء زائد أربعة ملايين يورو مكافآت، بالإضافة إلى مشاركة أرباح بنسبة 15% على ارتفاع قيمة انتقال اللاعب مستقبلاً .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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