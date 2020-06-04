«الهيئة» تقرر إقامة انتخابات الاتحادات الرياضية في موعدها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في وقتها دون تأجيل بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، فيما لم يتضمن البيان الصادر عن «الهيئة» الموعد بالتحديد، كما وجه المجلس بالتعميم على الاتحادات الرياضية لوضع تصور للاشتراطات المتبعة وآليات العودة للنشاط الرياضي بالدولة بالسرعة الممكنة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد، اليوم الأربعاء، عن بعد، برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة، بحضور جميع الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة للهيئة ممثلة في الأمين العام والأمناء المساعدين، وبمشاركة العنود السعدي عضو مجلس الإدارة عن فئة الشباب، ومحمد نقي ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ووجه العويس، بضرورة بناء استراتيجيات تلامس الظروف والتطورات العالمية، ووضع سياسات واضحة وبناءة لتحقيق استمرارية الأنشطة الرياضية بما يتوازى مع الإجراءات المتخذة عالمياً على صعيد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بما يعود على القطاع الرياضي بالنمو والاستقرار.

وشدد المجلس، على أهمية أن تكون دولة الإمارات الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً على مستوى القطاع الرياضي لما يحظى به من أهمية، وأن تعمل الاتحادات الرياضية بالدولة بشكل مبتكر وبطريقة أشمل تستوعب متطلبات المرحلة وتحدياتها، كما أكد أن القطاع الرياضي بحاجة إلى ترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية تعالج التحديات التي شهدها القطاع الرياضي خلال الأزمة التي واجهتها كافة القطاعات في العالم بلا استثناء، وصياغة سياسات استشرافية تضمن استمرارية العمل مهما بلغت التحديات، علاوة على تخطيط وبناء آليات عمل مبتكرة غير تقليدية تمكن المجتمع الرياضي من التعامل مع المستجدات وتحويلها إلى فرص ونموذج يضرب به المثل.

واستعرض المجلس توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستعداد للخمسين ضمن رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى صقل كافة قطاعات الدولة بشكل متميز ومنفرد.

وعلم «الخليج الرياضي» من مصادره، أنه تمت مناقشات حول موضوع سقف الدورتين، (عدم أحقية من أمضوا دورتين في الترشح للرئاسة أو العضوية في الدورة القادمة 2020 - 2024)، وهو مثار الجدل في الشأن الانتخابي، وتم تركه لتفصل فيه الجمعيات العمومية للاتحادات نفسها والتي ستعتمد في اجتماعاتها، الأنظمة الأساسية لتصبح سارية طبقاً للوائح الدولية.