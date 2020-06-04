اجتماع ناجح لإدارة الاستثمار في نادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري في نادي الشارقة الرياضي اجتماعها الثالث عن بعد برئاسة إبراهيم الجروان وحضور جميع الأعضاء. وناقش الاجتماع عدداً من الأجندة المدرجة على طاولته.

وفي البداية قدم الجروان شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء الإدارة، وناقش الالتزام التام بالقرارات الصادرة من الجهات العليا في الإمارة، وقرارات مجلس إدارة النادي في ما يخص العمل عن بعد، مع تنفيذ وجود 30% من إجمالي عدد الموظفين في الإدارة في مقر العمل، كما ناقش الاجتماع سير العمل في الإدارة وآخر تطورات المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ.

وناقشت الإدارة فرص الاستثمار خلال العام المقبل الذي تطمح فيه إلى توفير مزيد من المشاريع الاستثمارية، علاوة على مناقشة خطة التسويق للموسم المقبل، إضافة إلى خطط الترويج بهدف استقطاب استثمارات جديدة للنادي.