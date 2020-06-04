شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوسو في صدمة بعد وفاة شقيقته عقب جراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير إيطالي عن شعور مدرب نابولي جينارو جاتوسو أيقونة الميلان السابق، بصدمة بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقته فرانشيسكا (37 عاماً) بعد غيبوبة 4 أشهر عقب خضوعها لجراحة عاجلة. وعلم جاتوسو بخبر وفاة فرانشيسكا التي كانت تعمل سكرتيرة في نادي ميلان، عندما كان يقود تمرينات نابولي في ملعب التمرينات كاستل فولتورنو.

وواسى نادي ميلان نجمه السابق بتغريدة على حسابه الرسمي: «فرانشيسكا جاتوسو واجهت مرضها بنفس القوة والطاقة التي كانت تأتي بها يومياً للنادي، نتعاطف معك رينو».

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