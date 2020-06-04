الظفرة يجدد عقد العدوة وتعثر المفاوضات مع الزعابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

جددت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عقد المدافع المغربي عصام العدوة حتى يونيو 2021، وكان اللاعب قد عاد للفارس للمرة الثانية في بداية الموسم بعقد لعام ينتهي في نهاية يونيو الجاري.

من جانب آخر أكد محمد حمدان الزعابي «26 عاماً» لاعب خط وسط الظفرة، أن عقده انتهى مع النادي دون التوصل لاتفاق حول تجديد العقد، مشيراً إلى أن المفاوضات بينه وبين إدارة شركة الظفرة لكرة القدم وصلت الى طريق مسدود، بخصوص تجديد عقده الذي انتهى منذ 5 أيام.

وكان الزعابي انضم إلى الظفرة في بداية الموسم الحالي بعقد لموسم واحد.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق يمكن اللاعب من الاستمرار لفترة مقبلة في صفوف الفارس بعد أن قدم أداءً جيداً مع الفريق خلال الموسم الحالي، وبات من الأوراق الأساسية في تشكيلة الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة الذي منحه الفرصة التي أحسن الزعابي استغلالها.

وكان اللاعب قد قال في تصريح سابق لـ «لخليج الرياضي» إنه قدم تنازلات كبيرة في سبيل التجديد لأنه يرغب في الاستمرار مع الفريق، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل للنهاية السعيدة.

وأكد مصدر بنادي بني ياس لـ «الخليج الرياضي»، أن الزعابي اقترب من الانضمام لنادي بني ياس الذي قدم عرضا للاعب، وأن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطاً طويلاً في انتظار حسمها رسمياً في الأيام المقبلة. وأوضح المصدر أن عرض نادي بني ياس أفضل من العرض الذي قدمه الظفرة.