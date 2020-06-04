ملتقى الشارقة لرياضات الدفاع يطالب بالتدريب المتواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المشاركون في جلسة الكاراتيه بملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس، والتي أقيمت الثلاثاء عبر وسائل التواصل المرئي، بتجربة الإمارات ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الرامية للتغلب على تحدي فيروس كورونا، داعين إلى عدم التوقف عن التدريبات للتغلب على الفيروس بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية من خلال مواصلة التدريب عن بعد وتطوير الجانب الثقافي والمعنوي جنباً إلى الشق الرياضي وبما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على اللاعبين.

وأقيمت الجلسة بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشاركة أبطال أولمبيين وعالميين من مختلف دول العالم، وهم الدولي الإماراتي أحمد سالم باصليب، والأولمبي الأوكراني ستانيسلاف هورونا، وبطل العالم الفرنسي ستيفن دا كوستا، والكويتيان سلمان عبدالله ومحمد عبدالله، والمدرب التونسي خليل مليتي وتابعها عدد كبير من المتابعي.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الكاراتيه عبيد العسم السويدي أن الجلسة الأولى عادت على الرياضيين بالكثير من الفوائد ومنها ما يتعلق بكيفية الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا ومنها توقف الأنشطة الرياضية، كما استمعوا لنصائح مهمة من اللاعبين الدوليين بضرورة الإصرار على التغلب على التحدي والإصغاء لتوجيهات المدربين والتوفيق بين الدراسة والتدريبات. إضافة إلى الاستماع لتجارب الأبطال العالميين بكيفية وصولهم لمنصات التتويج الأولمبية لتحقق بذلك الجلسة الأولى الأهداف المرسومة لها.

وفي سير المناقشات، قال بطل العالم الفرنسي ستيفن دا كوستا إن سر وصوله للمركز الأول عالمياً يعود إلى أنه لم يكن يتوقف عند أي إنجاز يحققه بل كان دائماً يبحث عن الأفضل مما جعله يعزز من تدريباته وصولاً لمنصات التتويج العالمية ولم يكن يشعر بالإحباط عند الخسارة وحريص على الالتزام بالنصائح الفنية.

وأكد اللاعبان الكويتيان سلمان ومحمد عبد الله أن على اللاعبين عدم التوقف وقبول التحدي لمواصلة تحقيق ما يصبون إليه، فمنصات التتويج لا تفرق بين لاعب عربي وآخر أوروبي أو برازيلي بل بالقدر الفني الذي يقدمه اللاعبون في المنافسات، بينما قال الأوكراني ستانيسلاف هورونا إن على اللاعب احترام منافسيه ليتمكن من التفوق عليهم للوصول نحو المراكز المتقدمة وأن يتابع تطور اللعبة بشكل منتظم ويتعرف إلى مساويات أقرانه من اللاعبين ونقاط القوة والضعف لديهم ليتمكن من التفوق عليهم كسبيل للفوز.