نجوم الجوجيتسو يشددون على الالتزام بتطبيق المعايير الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد نجوم الجوجيتسو على تأكيد الجهات المعنية بضرورة تطبيق أعلى المعايير الوقائية والصحية والحفاظ على مسافات التباعد الجسدي في جميع الأوقات، وخاصةً خلال التمرّن في الأندية والصالات الرياضية، في ظل توجه معظم دول العالم إلى تخفيف إجراءات الحظر، مؤكداً أن بدء تخفيف إجراءات الحظر لا يعني انتهاء الجائحة.

ويشارك نجما المنتخب الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي وعمر الفضلي تجربتيهما الرياضيتين والإجراءات التي ينصحان بتطبيقها أثناء تدربهما في الصالات الرياضية والأندية.

من جانبه، قال الكتبي: «لا بد من التأكيد بدايةً على ضرورة ترك مسافات التباعد الجسدي في جميع الأوقات بالإضافة لارتداء الكمامات طوال الوقت سواءً في النادي أو خارجه، وذلك حرصاً على السلامة الشخصية وسلامة كل من حولنا. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتحديد الأعداد المسموح بها في ذات الوقت ضمن الأندية، لا بد من التحلي بالمسؤولية وتقدير الآخرين، وذلك بالالتزام بعدم قضاء أكثر من ساعةٍ واحدة في النادي لتمكين أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة، ضمن الإجراءات المتخذة، من ممارسة تمارينهم. كما ومن الضروري في مثل هذه الأوقات أن يستخدم كل شخصٍ أغراضه الشخصية، حيث أنصح الجميع باصطحاب مناشفهم أو بسط التمرين الخاصة بهم لتقليص هامش التلامس مع الآخرين إلى حده الأدنى».

بدروه أشار الفضلي إلى أن الرياضة كانت العون والسند خلال فترة الحظر الماضية، إذ ساعدته في تنظيم أوقات يومه ورفع معنوياته، إلى جانب تمكينه من الحفاظ على لياقته البدنية.

وتتمثل نصيحة الفضلي لكل شخصٍ يود العودة للنوادي الرياضية اليوم بالتعامل بشكلٍ واعٍ ومسؤول، سواءً على المستوى الشخصي أو الاجتماعي.

ويقول الفضلي: «لا بد للفرد وللنادي من تجسيد أعلى صور الالتزام في مثل هذه الأوقات، خاصةً من حيث الحفاظ على نظافة الأجهزة وتعقيمها. وبالنسبة لجلسات التمرين الجماعي تحت إشراف المدربين، لا بد من الالتزام بشكلٍ صارم بتوجيهات إدارة النادي من حيث أعداد الأعضاء المسموح مشاركتهم في الحصة، والحفاظ على مسافات التباعد الجسدي.»