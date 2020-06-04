«أبوظبي للدراجات» ينظم لقاء مع فريق المحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية مقابلة مفتوحة ومباشرة بين دراجي النادي، وأعضاء فريق الإمارات للمحترفين عن بُعد، من خلال تطبيق «زووم»، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية.

وقدم محترفو فريق الإمارات للدراجات الهوائية جل خبرتهم الدولية الكبيرة لدراجي النادي، ومشاركتهم في أهم وأكبر الطوافات والبطولات العالمية التي شاركوا فيها خلال مسيرتهم في عالم الاحتراف، وتعرف أبناء النادي إلى إساليب التدريب ونمط حياة الدراج المحترف، وأهم الطرق التي من المفترض أن يتبعها دراجو النادي الصغار والشباب، من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، وكيفية المحافظة على هذا المستوى.

وكان يوسف ميرزا، دراج الإمارات المحترف، والكسندر كريستوف، وسيفين ايريك، من أبرز الدراجين المحترفين الذين التقوا مع دراجي النادي.

وأشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، باللقاء، واعتبره مفيداً خاصة للاعبي النادي الواعدين، وقال إنه ساهم أيضاً في خلق أجواء حماسية لدى جميع دراجي النادي الذين شاركوا في اللقاء.

وكان النخيرة الخييلي حرص خلال اللقاء على تهنئة كل الدراجين على مستوى العالم بمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية، متمنياً التوفيق والنجاح لدراجي النادي، ولأعضاء فريق الإمارات للمحترفين.