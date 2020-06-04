الظفرة يؤيد الاستغناء عن إجانب الألعاب الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أوضح حسن الحمادي، مدير الألعاب الجماعية بنادي الظفرة، أن النادي مع قرار الاستغناء عن المحترفين الأجانب في فرق الألعاب الجماعية لموسم واحد، نظراً لما تفرضه الظروف الصحية على القطاعات الرياضية والأندية في الدولة.

وقال الحمادي لـ «الخليج الرياضي»: في حال عدم الاتفاق على قرار الاستغناء الكامل عن الأجانب من الممكن الاتفاق على تقليص العدد إلى لاعب واحد أو الاستعانة بالمقيمين، أما مسألة ترك القرار لمن يرغب ولا يرغب من الأندية في اتخاذ الموقف الذي يفضله على حسب وضعه الإداري أو الفني فإن ذلك غير مجدٍ، لأنه وبحكم المنافسة ستكون الأندية مرغمة على السعي للتعاقد مع أجانب، وهذا سوف يشكل ضغطاً مالياً وإدارياً في ظل الظروف الحالية.

وكشف مدير الألعاب الجماعية أن نادي الظفرة وبعد إعلان توقف النشاط الرياضي في الدولة توصل إلى اتفاق مع اللاعبين الأجانب لإنهاء عقودهم.

أما بالنسبة للمدربين الأجانب واللاعبين المواطنين فهم مستمرون مع الفريق مع السعي إلى ضم عناصر محلية شابة للاستفادة منهم في المستقبل.

وأشار الحمادي إلى أن نادي الظفرة بدأ في وضع تصور أو خطة لعودة النشاط الرياضي حسب الخطة التي أعلنها مجلس أبوظبي الرياضي وقال: وضعنا تصوراً لإعادة النشاط، ولكنه قابل للتعديل على حسب الظروف والموجهات مع الوضع في الاعتبار التدرج في البرنامج مع وضع جميع الاحترازات الصحية.

وكشف الحمادي أن الظفرة ضد استكمال الموسم في أغسطس وقال: الظروف لا زالت غامضة نسبياً، الاتحادات جميعها رفعت تصوراتها إلى الجهات الرسمية، لإعطائها الضوء الأخضر من عدمه.

وكشف عن إرسال إدارة النادي رسالة إلى اتحاد كرة السلة، يعترض على صعوبة العودة للمنافسات في أغسطس لعدم وجود صالة خاصة بالفريق.