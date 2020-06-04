خورخي دا سيلفا: الدوري السعودي أقوى من الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى خورخي داسيلفا مدرب فريق اتحاد كلباء في حوار مع صحيفة «آس»؛ أن الدوري الإماراتي تطور كثيراً ما بين فترة قيادته لفريق بني ياس عام 2013 ومن ثم العودة في 2019 لتدريب «نمور كلباء».

وقال المدرب الأوروغوياني: الدوري الإماراتي من أهم الدوريات القوية الموجودة في الخليج حالياً. حيث يتواجد فيه العديد من اللاعبين أصحاب المواهب المميزة سواء كأجانب أو محليين، وهناك تقارب بين مستويات الفرق، وهذا يعطي قوة كبيرة للدوري.

وشرح المدرب كيفية تولي تدريب قيادة الفريق «الأصفر والأسود» قائلاً: سعيد جداً باختياري لتدريب الفريق، وقد وافقت على تولي المهمة بعدما كان الفريق يمر في فترة صعبة على مستوى النتائج، لكن واثق أن قراري بالموافقة كان صائباً، خاصة مع التعاون الكبير الذي أجده من قبل مسؤولي النادي.

وكشف المدرب أن مفاوضات سابقة حصلت بينه وبين الأهلي والزمالك المصريين لكنها لم تصل إلى الخاتمة السعيدة.

أما عن الفوارق بين الدوريين السعودي والإماراتي، فقد أوضح المدرب الذي قاد النصر من قبل: الدوري السعودي حالياً هو الأقوى وذلك لعدة أسباب، حيث يسهل اختيار المواهب بسبب اتساع القاعدة وعدد السكان في المملكة، إضافة إلى تواجد 7 لاعبين أجانب في كل فريق الأمر الذي أعطى قوة تنافسية كبيرة للدوري السعودي، وجعل المستويات متقاربة بين جميع الفرق، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير للغاية.