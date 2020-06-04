العاجل يطمئن على الإجراءات الاحترازية في نادي البطائح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقف سعيد العاجل الخبير الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي اليوم الأربعاء على تحضيرات واستعدادات نادي البطائح الثقافي الرياضي لانطلاقة العمل في النادي خلال الفترة القادمة بعد الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في النادي واجتمع العاجل والوفد والمرافق له مع حمد بن حمودة رئيس نادي البطائح الذي شرح لوفد مجلس الشارقة الرياضي كافة التفاصيل المتعلقة بعودة نشاط النادي بحضور بخيت سعيد القرص وأحمد كيوان المدير التنفيذي لنادي البطائح وتمت مناقشة الخطة التدريجية لبدء النشاط الرياضي بالنادي وأندية الامارة الباسمة وذلك من خلال فريق عمل لوضع الخطة المناسبة للعودة تدريجياً انطلاقاً من حرصه على سلامة جميع العاملين ومرتادي ومنتسبي الأندية في ظل الوضع الراهن والمخاطر الصحية التي يترتب التعايش معها إلى حين انتهاء جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي ختام الاجتماع أشاد حمد بن حمودة بجهود مجلس الشارقة الرياضي في دعم ومتابعة العمل في أندية الامارة الباسمة وأبدى العاجل ارتياحه من الإجراءات الاحترازية المتبعة في نادي البطائح متمنيا التوفيق والسلامة للجميع في ظل اقتراب عودة العمل وممارسة الانشطة في الأندية والمؤسسات الرياضية.