اجتماع مثمر لإدارة الشؤون الصحية في نادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في نادي الشارقة الرياضي، اجتماعها الثاني وترأسه الدكتور عبد العزيز المهيري بحضور جميع أعضاء الإدارة، وبدأ الاجتماع بمناقشة الردود التي استلمتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي من الإدارات الأخرى في النادي، كما تم الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاص بتأجيل كافة الفعاليات الرياضية والاجتماعية حتى نهاية يونيو الجاري.

وتطرقت الإدارة إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية المتبعة في النادي في الوقت الحالي، والوقوف على الإجراءات الصحية التي سيتم تبنّيها في حال عودة النشاط الرياضي للدولة، كما تقدم الأعضاء ببعض المقترحات التي تسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية في النادي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتمت مناقشة موازنة الإدارة وحصر احتياجاتها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة النادي الرياضي خلال الاجتماع المقبل.

من جانب آخر قام رئيس وأعضاء إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بجولة ميدانية رفقة وفد من مجلس الشارقة الرياضي، للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بعملية التعقيم على مداخل النادي، وتم تزويد كافة المنشآت والمرافق بأجهزة التعقيم والكاميرات الحرارية وكل ما يلزم من النواحي الصحية واللوجستية، في إطار حرص مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، على اتخاذ أقصى درجات الوقاية وسلامة الرياضيين عند عودتهم فور استئناف النشاط الرياضي في الدولة.