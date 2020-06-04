دبا الفجيرة يضم الثلاثي بلال وتراوري والبحريني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

واصل دبا الفجيرة تعاقداته المحلية بضم الثلاثي بدر بلال من مسافي، وماجد تراوري من الذيد، وأحمد البحريني من البطائح، لتدعيم صفوف «النواخذة» في الموسم الجديد 2020 -2021.

وناشد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة اتحاد الكرة بضرورة حسم مصير الموسم الرياضي من أجل وضع النقاط على الحروف وحسم عدد من الملفات المتعلقة بعقود اللاعبين المنتهية إما بتجديدها لفترة مؤقتة أو إطلاق سراحهم في حالة إلغاء الموسم الكروي لاسيما المحترفين الأجانب، منوهاً في الوقت نفسه باستحالة عودة النشاط الرياضي في الوقت الراهن في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن ضبابية الرؤية بشأن برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية للموسم الجديد والتوجه نحو الاكتفاء بالتجمعات الداخلية.

يذكر أن دبا الفجيرة كان يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري الدرجة الأولى قبل التوقف برصيد 26 نقطة، ولديه حظوظ في الصعود لدوري الخليج العربي.