سباحة الإمارات تستأنف نشاطها بتدريبات للمنتخب في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

استأنف اتحاد السباحة نشاط اللعبة بتدريبات للمنتخب في المياه المفتوحة، وتتم بصورة يومية بدءاً من الساعة الخامسة والنصف في شاطئ الممزر في دبي، بإشراف الجهاز الفني للمنتخب، وتم توجيه الدعوة لجميع السباحين للانضمام للتدريبات التي تشمل تمارين بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى السباحين والسباحات، علاوة على تدريبات «التكنيك» وضبط الرتم لإعادة اللاعبين إلى مستواهم بعد فترة توقف دامت نحو شهرين ونصف الشهر ابتعدوا فيها عن التدريبات في الماء، وخضعوا لبرنامج التدريب عن بعد، من جراء تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية اعتباراً من 19 مارس الماضي، بقرار أصدرته الهيئة العامة للرياضة حتى إشعار آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن التدريبات التي تتم في المياه المفتوحة، تأتي استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة وأبرزها بطولة آسيا التي ستقام ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية أواخر نوفمبر المقبل، وتتم في ضوء الالتزام التام بتطبيق الضوابط والتدابير الاحترازية الخاصة بحماية ممارسي الأنشطة الرياضية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، انطلاقاً من الحرص على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.