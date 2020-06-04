شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد بقاء أوناجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤولو نادي الزمالك إن المغربي محمد أوناجم مستمر ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل بعد التقارير المختلفة التي أكدت في الساعات الماضية اتخاذ قرار برحيله ، وأوضح المجلس الأبيض إنه في حال تطبيق اتحاد الكرة للائحة وجود أربعة لاعبين أجانب فقط بكل فريق خلال الموسم المقبل قد يتم اقتصار صفقات الأجانب على لاعب واحد مع استمرار أوناجم وبن شرقي وفرجاني ساسي مع اللاعب الجديد وفي حالة تطبيق اللائحة الحالية سيتم استقدام ثنائي أجنبي بجانب أوناجم وبن شرقي وساسي لذلك أوناجم مستمر ضمن صفوف الفريق إلا لو شهدت الأيام المقبلة رأياً آخر من جانب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

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