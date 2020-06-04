شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض مليوناً و٢٠٠ ألف دولار على أزارو للتمديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى مسؤولو النادي الأهلي لإقناع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم.. وأغرى الأهلي أزارو برفع راتبه من ٨٠٠ ألف دولار إلى مليون و٢٠٠ ألف دولار سنوياً، وهو نفس راتب التونسي علي معلول صاحب أعلى عقد في الفريق ليوافق علي التمديد، وبالتالي يتسنى لهم تمديد إعارته أو بيعه بمبلغ مالي كبير خاصة أن السويسري رينيه فايلر يرفض استمراره في الموسم الجديد لوجود خلافات بينهما.

كما تأتي هذه الخطوة بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً حول بدء نادي الزمالك التحرك لضم أزارو في يناير المقبل حيث سيكون من حقه التوقيع لأي ناد آخر في حالة عدم تمديد عقده مع الأهلي.

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