فريق عمل لاستئناف النشاط الرياضي في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مجلس الشارقة الرياضي العمل على ترتيبات العودة التدريجية لبدء النشاط الرياضي في أندية الإمارة الباسمة من خلال فريق عمل لوضع الخطة المناسبة للعودة تدريجياً انطلاقاً من حرصه على سلامة جميع العاملين ومرتادي ومنتسبي الأندية في ظل الوضع الراهن والمخاطر الصحية التي يتوجب التعايش معها لحين انتهاء هذه الجائحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يترأس فريق العمل الذي تستمر أعماله حتى نهاية العام الجاري سعيد علي العاجل وعضوية كل من نبيل محمد عاشور ومريم يوسف الحوسني وحميد هاشل الخروصي وبخيت سعيد القرص ومحمد طارق أبو السعود ومحمد أحمد حجازي عضواً ومقرراً للفريق.

يقوم الفريق بدراسة العودة لبدء النشاط من الصفر حتى التوسع بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار عودة الموظفين في أندية الإمارة وبدء النشاط للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لدخول الجمهور، والقيام بعمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري لجميع المرافق والأدوات والأجهزة والمركبات والحافلات و الأصول المستخدمة.

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سيقوم الفريق بتشكيل لجان للطوارئ والأزمات في الأندية لمتابعة العمل اليومي مع رصد الحالات وتحديد نقطة اتصال مباشرة، بالاضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الصحة وهيئة الوقاية والسلامة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والبلديات والشرطة والمستشفيات والإسعاف لتقديم الدعم والمساندة.

وبهذه المناسبة صرح عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس بأن تكوين الفريق يتماشى مع توجيهات لبدء الأنشطة الرياضية تدريجياً مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ووفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والحرص على العنصر البشري في أندية الإمارة وتهيئة البيئة الصحية الملائمة لهم في ظل هذه الأزمة.

وأضاف: تأتي مهام الفريق بما يضمن تكامل الجهود بين المجلس والأندية والجهات المعنية والعمل يداً بيد لوضع كافة التدابير والاحتياطات اللازمة بما يقود إلى تقليل مخاطر الإصابة والتمهيد لعودة النشاط الرياضي بعد انقطاع قرابة شهرين ونصف الشهر، والفريق سيرفع تقريرا شهريا عن سير العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، وأبرز التحديات التي تواجه الفريق وتحديد التوصيات ومتطلبات التطوير اللازمة والدروس المستفادة ،وشكر جميع الأندية على جهودهم والتزامهم خلال الفترة السابقة ودعاهم إلى التعاون مع فريق العمل لتعود الحياة الرياضية مع الحفاظ على سلامة الجميع حيث يعتبر الكل شركاء في تأمين السلامة العامة .