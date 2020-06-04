جوستافو مايا في الطريق إلى برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دانيلو سيلفا وكيل أعمال الواعد البرازيلي جوستافو مايا (19 عاما) إنه واثق من تفعيل النادي الكتالوني لشرط شرائه مقابل 3.07 مليون استرليني في نهاية الشهر الجاري وقال:«تلقينا إشارة من برشلونة وبدأ مايا من يوم الاثنين تلقي دروس اللغة الأسبانية كي يكون أكثر جاهزية، وجاءت فرق أخرى لمغازلة اللاعب في الأشهر القليلة الماضية لكن مايا يصر على اللحاق ببرشلونة».

وكان برشلونة دفع 880 ألف استرليني في يناير الماضي لربط مايا ثم شرائه نهاية يونيو الجاري لكن رئيس النادي البرازيلي ألكسندر باسارو قال إنه لا علم لديه بتصميم برشلونة شراء مايا وأضاف:«لست متأكدا من ذهابه لبرشلونة من عدمه لأن لدى برشلونة مهلة حتى 30 يونيو لإعلامنا بالصفقة ولم يتصل بعد، في آخر مرة اتصلت ببرشلونة قالوا لي أن كل شيء ضبابي حاليا». وسارع برشلونة في يناير لربط اللاعب به بعد اهتمام من ليفربول وأتلتيكو مدريد ووافق على دفع 880 ألف استرليني مبدئيا ثم دفع الباقي لضمان 70 في المئة من ملكية الجناح الواعد وكشفت ماركا عن محاولة ساو باولو تسريع الاتفاق مع برشلونة لأن ليفربول وأتلتيكو مدريد يلاحقان اللاعب.