شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: أعلنت خبر إعتزال حازم .. وممدوح عباس تعامل بـ" سخرية" مع عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك انه قام بترشيح عدد من النجوم لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق لضمهم وقت ان كان يتولى تدريب الزمالك، وذلك لبناء فريق قوي ، الا ان الأخير تعامل مع اللاعبين بسخرية في المفاوضات مما ادي لفشل تلك الصفقات.

وأضاف محمد حلمي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه رشح عبد الله السعيد قبل تألقه مع الإسماعيلي وتحديدا منذ اكثر من 12 عاما، الا ان مسئولي الزمالك عندما تفاوضوا معه تعاملوا بسخرية في الكلام مما جعل اللاعب يرفض الانضمام للزمالك، وكانت هذه المفاوضات هي السبب أيضا في تفضيل عبد الله السعيد الأهلي عن الزمالك عند خروجه من الإسماعيلي.

وقال محمد حلمي، أنه رشح كل من سيري دي نجم كوت ديفوار وفراس الخطيب احسن لاعب في اسيا ونجم منتخب سوريا السابق، والسيد حمدي لاعب الأهلي وطنطا قبل انتقاله لبتروجت واحمد شعبان لاعب بتروجت ومحمد نجيب لاعب الأهلي وقت ان كان لاعبا في بلدية المحلة، الا ان تعامل مسئولي الزمالك مع اللاعبين اثناء المفاوضات ادي الي عدم ضمهم.

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وعن اعتزال حازم امام قال محمد حلمي انه عقد جلسة مع الامبراطور قبل اعتزاله وكان يعاني حازم امام من ضغوط الجماهير التي كانت تحمله مسئولية خسائر الفريق، وطلب مني السفر لفرنسا إجازة قبل اتخاذ القرار ن وبالفعل عاد مصمم علي قراره وطلب مني اعلان اعتزاله وقد قمت بهذا الامر نيابة عنه.

فيما أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، ان مرتضي منصور رئيس الزمالك لم يتدخل في عمله كمدير فني وقت ان كان يتولى المهمة، حيث قال محمد حلمي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان مرتضي منصور لم يتدخل نهائيا في القائمة او تشكيل أي مباراة وقت توليه مهمة تدريب الزمالك، مضيفا ان التدخل الوحيد الذي قام به مرتضي منصور كان في مشكلة بينه وبين الثنائي طارق حامد ومحمود كهربا قبل مباراة انيمبا النيجيري، وطلب رئيس الزمالك من الثنائي الاعتذار لي وانهي الازمة تقديرا منه لدورهما مع الزمالك.

وعن هجوم شيكابالا وإبراهيم صلاح عليه في تلك الفترة، قال محمد حلمي انه استبعد الثنائي من احدي السفريات الافريقية، وكانت تصريحاتهما بسبب الغضب من هذا الامر، ولكنها كانت تحمل اتهامات خاطئة، مضيفا انه استبعد شيكابالا بسبب غيابه عن التدريبات لفترة طويلة قبل المباراة.