شكرا لقرائتكم خبر عن إينو يسترجع ذكريات مشاركته أمام ميسى فى مئوية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع معتز اينو نجم الأهلي والزمالك السابق ذكريات مشاركته ضد برشلونة في مئوية الأهلي عام 2007 ومراقبته للنجم ليونيل ميسي.

وقال، "كنت أتعمد أضرب ميسي مع كل كورة وكان هذا سببا في أن يرفض تغيير قميصه ولكنه عاقبني بإدخال الكرة بين قدمي "كوبري".

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: ميسي اتنرفز مني بسبب كثرة ضربي له لأن كل كرة بخطا لصالحه وكان ينقصه أن يقول لي "كفاي"، مردفا: شرف لي اللعب ضد ميسي ، وكوبري ميسي وسام على صدري لأني لعبت عليه، ورغم أنني عصبته في الملعب ولكن التقطت صورة معه في نهاية المباراة.

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يرى اينو ان مستواه مع الزمالك كان أفضل من الأهلي في بعض الأوقات ومن عطلني في الأهلي هو الإصابات ولكنه لم يخفي ندمه على الرحيل عن الأهلي لأنه كان يرغب في البقاء معه أطول فترة ممكنة ، مؤكدا أن طارق حامد وعمرو السولية أفضل ثنائي وسط ملعب في مصر.

وأشار مدافع الأهلى الأسبق أن حسام غالي أول دفندر حريف في مصر وتشعر بأنه لاعب خماسي وتستمع باللعب جواره لأنه يراوغ ويضع "كباري" ويقدم عروضا مبهرة.

شدد على أن محمد بركات وحازم امام من أعظم من أنجبت الكرة المصرية، وعن المقارنة بين الثلاثي أبو تريكة وحازم إمام وشيكابالا، أكد أن الماجيكو والثعلب إيجابيين أكثر على المرمى ويصنعون تمريرات سحرية، ولكن شيكابالا الأمهر.

ويؤمن اينو بأن هدفه في شباك الزمالك بالسوبر الأغلى في مسيرتي الزمالك ، حيث أن هدفه في الزمالك كان رد اعتبار بعد رحيله عن الفارس الأبيض، كاشفا: الزمالكعاقبني بالتدريب في الخامسة صباحا بسبب التوقيع للأهلي.