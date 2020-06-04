شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي يكشف حقيقة تدخل مرتضي منصور في تشكيل الزمالك وسر هجوم شيكابالا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، ان مرتضي منصور رئيس الزمالك لم يتدخل في عمله كمدير فني وقت توليه المهمة.

وقال محمد حلمي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة تايم سبورت، مرتضي منصور لم يتدخل نهائيا في القائمة او تشكيل أي مباراة وقت توليه مهمة تدريب الزمالك، مضيفا ان التدخل الوحيد الذي قام به مرتضي منصور كان في مشكلة بينه وبين الثنائي طارق حامد ومحمود كهربا قبل مباراة انيمبا النيجيري، وطلب رئيس الزمالك من الثنائي الاعتذار لي وانهي الازمة تقديرا منه لدورهما مع الزمالك.

وعن هجوم شيكابالا وإبراهيم صلاح عليه في تلك الفترة، قال محمد حلمي انه استبعد الثنائي من احدي السفريات الافريقية، وكانت تصريحاتهما بسبب الغضب من هذا الامر، ولكنها كانت تحمل اتهامات خاطئة، مضيفا انه استبعد شيكابالا بسبب غيابه عن التدريبات لفترة طويلة قبل المباراة.

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فيما كشف محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك ، ان هدفه في مرمي الأهلي عام 85 في المباراة التي انتهت 2/2 هو الاغلي في مسيرته لان الأهلي كان متفوقا في الشوط الأول 2/0 ونحنا في تحقيق التعادل في الشوط الثاني، كما أكد محمد حلمي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان بطولة السوبر التي حققها الزمالك امام الأهلي 2008 تحت قيادته الفنية هي البطولة الأهم له في مسيرته لهذا فانها لها طابع خاص.

وقال محمد حلمي انه نجح في تلك المباراة في تحقيق الفوز علي الأهلي لانه لعب بأسلوب الاعتماد علي رد الفعل امام المنافس وهي طريقة الأهلي دائما في مباريات القمة، وعن مسيرته التدريبية أكد محمد حلمي انه غير راضي عن المناخ الرياضي في مصر بالإضافة الي ان المسئولين عن الأندية يقومون بتغيير اتفاقياتهم معه عقب فترة من العقد وهو ما يجعله يرفض بعض العروض التي يتلقاها.