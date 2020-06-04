أحمد عبد الحليم: الزمالك الأكثر تضرراً من توقف النشاط الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق، إن الأبيض فعل ما لم يحققه أي فريق آخر قبل توقف النشاط الرياضي، بعد الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، فضلًا عن الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وأكد عبد الحليم خلال حواره لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور إن مستوى الفريق الأبيض كان في تصاعد مستمر قبل توقف النشاط، في الوقت الذي هبط فيه منافسه فنيا بعد خسارة السوبر المصري والتعادل في مباراة بالدوري.
وواصل عبد الحليم: "توقف النشاط أضر بالزمالك ولا نخشى استكمال الدوري، فهناك عدد مباريات أكثر من فارق النقاط مع المنافس".
وحددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب أجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.
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