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أحمد عبد الحليم: الزمالك الأكثر تضرراً من توقف النشاط الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق، إن الأبيض فعل ما لم يحققه أي فريق آخر قبل توقف النشاط الرياضي، بعد الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، فضلًا عن الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وأكد عبد الحليم خلال حواره لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور إن مستوى الفريق الأبيض كان في تصاعد مستمر قبل توقف النشاط، في الوقت الذي هبط فيه منافسه فنيا بعد خسارة السوبر المصري والتعادل في مباراة بالدوري.

 

وتعجب نجم الزمالك الأسبق من الأصوات التي تدعى خوف الأبيض من اسئناف النشاط قائلا:" كيف يخشى الزمالك استكمال مسابقة الدوري، وهو الأفضل فنيًا من منافسه قبل توقف النشاط الرياضي" موضحا أن الأبيض الأكثر تضرراً من توقف النشاط.

 

وواصل عبد الحليم: "توقف النشاط أضر بالزمالك ولا نخشى استكمال الدوري، فهناك عدد مباريات أكثر من فارق النقاط مع المنافس".

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وحددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب أجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.

من ناحية أخرى يجهز مسئولو الزمالك راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمنحه دفعة  واحدة، خاصة قبل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع باتريس كارتيرون على التجديد، وأن المدرب الفرنسي سيوقع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعدما أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بالتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم .

 

 

 

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