شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مخطط أحمال التايكوندو بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفت منذ قليل والدة عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايكوندو ، إثر اصابتها بفيروس كورونا ، والتي ثبت اصابتها بالفيروس خلال الساعات الماضية ، ونعى المدرب والدته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ببالغ الحزن والاسى أنعى وفاة من كان يكرمني ربي من اجلها المرحومة امي الغالية الحاجة / نبيلة حسن حسين شهيدة هذا الوباء و اسئل ربي ان يتغمدها برحمته الواسعة و يتقبلها من الشهداء و ان يعاملها بالإحسان لا بالميزان و ان يلهمني و عائلتي الصبر و السلوان .

وكان عمرو سعد قد خضع لتحليل مسحة كورونا بعد اعلان إصابة والدته ، وحرص مسئولي الاتحاد على الاطمئنان على صحته ، و لكن والدته توفت منذ قليل .تلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات و التعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتي تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

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أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد ان الارشادات التي تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعلنها مسئولي الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التي يستخدمها اللاعبون .، مشيرا الى ان المنتخب انهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده في الاولمبياد ، وبالتالي فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء في التدريبات فىالوقت الحالي الا بعد اعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية .

وأعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة، والمقرر إقامتها أون لاين، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .