شكرا لقرائتكم خبر عن إينو : الزمالك قيدنى من أول لمسة والأهلى رفضنى فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز إينو نجم الأهلى والزمالك الأسبق أنه يعتز جدا بالفترة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء ويعتبره أكبر نادى فى أفريقيا طبقا للإحصائيات والبطولات والجماهيرية والشعبية ، كاشفا خلال حواره برنامج " جمهور التالتة " على قناة أون تايم سبورتس 2 أنه ذهب فى بداية عهده بكرة القدم اختبارات الأهلى إلا أنه لم يتم قيده ، ليذهب بعدها للزمالك ويتم قيده من أول لمسة بعد إيقاف الكرة بطريقة جيدة مؤكدا أن بدر رجب نجم الأهلى الأسبق اندهش كثيرا فور علمه أننى نجل اينو نجم المصرى الأسبق .

وأضاف إينو أن أول مباراة مع الزمالك كانت فى إحدى لقاءات السوبر امام الأهلى ، مؤكدا أن عدم التقدير المادى فى القلعة البيضاء وتجاهل تجديد عقدى كان السبب الرئيسى وراء الموافقة على الرحيل والتوقيع للمارد الأحمر ، مشددا ان مسئولى الأبيض لم يستفيقوا من الصدمة إلا بعد التوقيع بشكل رسمى للأهلى والجمهور الأبيض انتقد الإدارة وقتها بشدة ، فى الوقت الذى اختلف فيه الامر تماما بالأهلى بعدما قامت الجماهير الحمراء باستقبالى بشكل كبير.

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من ناحية اخرى، أكد معتز إينو أنه بدأ مشواره التدريبى فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء حتى يكتسب الخبرات خطوة بخطوة ودون تسرع حتى يصبح مديراً فنياً بالدورى، وقال إينو فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "مثلى الأعلى فى التدريب الثلاثى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب وايهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة وعلى ماهر المدير الفنى السابق لانبى، أضع خطة الثلاثى أمامى عينى فهم بدأوا مشوار الكفاح من تحت الصفر حتى أصبحوا نجوم لامعة فى عالم التدريب".

وأضاف اينو ": أحاول نقل خبراتى فى الملعب للناشئين فى الأهلى وأتحدث معهم بصفة مستمرة حتى تكون لهم شخصيات مميزة فى الملعب".