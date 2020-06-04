شكرا لقرائتكم خبر عن تجمد مفاوضات الزمالك والمصري بشأن العراقي ووادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمدت المفاوضات بين إدارتي الزمالك والمصري بشأن تعاقد الفريق الأبيض مع الثنائي كريم العراقي ظهير أيمن المصري والفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق، بعدما أبدى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك رغبته في ضم الثنائي لتدعيم مركزي الهجوم والظهير الأيمن ، وجاء سبب تجميد المفاوضات نظرا لرغبة المصري في تسويق اللاعبين خارج مصر بعد وصول بعض العروض الشفوية لإدارة المصري من أندية خليجية.

من ناحية أخري يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ، بالإضافة الي عودة احمد فتوح المعار الي سموحة الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون يفضل التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي بدلا من التعاقد مع ظهير أيسر وسيكون لاعب الوسط المدافع أكثر افادة للفريق.

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في سياق مختلف أجرى مسئولو الزمالك اتصالات ودية بأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمعرفة موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، وهل سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا لما تردد مؤخرا، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات بين الزمالك والجبلاية للتأكد من تبطيق القرار من عدمه حتي يتم توفيق أوضاع الأجانب المتواجدين في الزمالك والمرتبطين بعقود ومعارين لاندية أخرى، وكذلك للاستقرار علي عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم الزمالك في الموسم المقبل.

وحددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب اجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.