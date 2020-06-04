شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية مفاجئة لفتحي نصير ونقلة للعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تدهورت الحالة الصحية لفتحي نصير نجم الأهلي والكرة المصرية السابق في الساعات الأخيرة ،حيث يعاني من التهاب رئوي حاد وتم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات، ويٌعد فتحى نصير نجم الأهلى والمدير الفنى السابق للجبلاية حالة فريدة من نوعه بين أبناء جيله، خاصة أنه اتجه إلى التدريب وهو فى سن صغيرة، حيث اعتزل قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء.

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وكان نصير يلعب بين صفوف ناشئى النادى الأهلى، وطالبا بكلية التربية الرياضية، وتدرج فى صفوف الفريق حتى نكسة 1967، وقتها كان عمره 19 عاما، وتوقفت الكرة بالتزامن مع إصابته بقطع فى الغضروف، وكانت هذه الإصابة فى تلك الفترة دون جراحات أو علاج، ما يستدعى أشهر كثيرة للعلاج قد تصل إلى سنة، فقام عبده صالح الوحش باستدعاء اللاعب وطالبه بالاعتزال، والاتجاه إلى التدريب ليكون أصغر مدرب فى مصر.

فى البداية صُدم نصير من طلب الوحش، ولكنه اقتنع فى النهاية، وبعد عامين انضم إلى مدربى الناشئين ويبلغ من العمر 21 عاما، حتى أصبح رئيس قسم الكرة بالثانوية الرياضية، والمسئول عن اختيار المواهب المتقدمة للمدرسة، والتى كان من بينهم الخطيب وإكرامى ومصطفى يونس.