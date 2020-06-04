شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : من ينكر تاريخ حسام عاشور فى الأهلى "جاحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن من ينكر تاريخ حسام عاشور مع الأهلي هو جاحد، وذلك ردا علي الحملات التي تهاجم حسام عاشور عقب قرار الأهلي بتوجيه الشكر له، وأضاف احمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان حسام عاشور مصدوم من قرار الأهلي ، ومن ينكر تاريخه جاحد ، واصبح وضع اللاعب في الوقت الحالي هو دراسة العروض التي تلقاها عاشور ومن الممكن أن يكون من بينها عرضا قويا، خاصة بعدما سحب الأهلي عرض تنظيم مباراة اعتزاله ومنحه فرصة عمل داخل النادي.

وأضاف شوبير أن حسام عاشور ينتظر في الوقت الراهن عرض قوي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك أيضا عروض من أندية في وسط جدول الدوري المصري.

فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير ان كل ما ينشر عن موعد عودة الدوري خطأ ، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وقال احمد شوبير ان الدكتور أشرف صبحي عرض كل الأمور الخاصة بالرياضة وإمكانية عودة النشاط وفرص العودة بما فيها الأندية ومراكز الشباب والانشطة الثقافية في اجتماع كان مطول ، وقال شوبير انه تم الاستقرار علي الإعلان عن القرارات الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة ، مشددا علي ان الدولة لن تحدد موعد عودة الدوري ولا جدول الدوري وانما هو دور اتحاد الكرة.