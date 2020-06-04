شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : عدم خوضى انتخابات اتحاد الكرة قرار نهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الفكرة القدم المصري انشغلت بالأحوال اليومية لاتحاد الكرة لمدة 6 أشهر ، مضيفاً أن تطبيق تقنية الفار شابه بعض الخلافات بين اللجنة الخماسية والجهة الإدارية ، مشيراً إلي أن إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، كلف اللجنة الخماسية ب 5 مهام فقط لإدارة شئون اتحاد الكرة
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في تصريحات تليفزيونية ، إن اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة تسمي لجنة التطبيع وفقا للوائح فيفا ، واللجنة المؤقتة مكونة من مجموعة من الموظفين في الاتحاد الدولي فيفا مقابل أجر وفقا لعقود بين فيفا والأعضاء ، بحيث يتم التوقيع على عقود توظيف في الفيفا مقابل أجر مادي .
وواصل أحمد مجاهد حديثه قائلاً توظيف الأعضاء يكون لمدة في الغالب لا تصل الى مدة سنة وهى عبارة عن 4 او 6 شهور مثلا ، علاوة على أنه من حق الفيفا انهاء عمل اللجنة في أى وقت ومن المفترض انتهاء عملها في 31 يوليو أو حسب إتمام التكليفات والمهام الموكلة اليها .
وأضاف مجاهد "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات أو إلغائه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوه جديدة ودورها فى إدارة الكرة فى مصر".
وأضاف: " لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة".
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