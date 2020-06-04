شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغري وليد ازارو برفع راتبه لتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو النادي الأهلي اقناع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم، وأغري الأهلي ازارو برفع راتبه من 800 الف دولار الي مليون 200 الف دولار سنويا، وهو نفس راتب التونسي علي معلول صاحب اعلي عقد في الفريق ليوافق علي التمديد وبالتالي يتثني لهم تمديد اعارته او بيعه بمبلغ مالي كبير خاصة وان السويسري رينيه فايلر يرفض استمراره في الموسم الجديد لوجود خلافات بينهما.

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى فى اجتماعها المقبل موقف وليد أزارو سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، أو من ناحية تمديد عقده حال عودته للفريق أو تجديد إعارته، وتبحث اللجنة العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.

موقف أزارو فى الأهلى مازال غامضاً فى ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادى الإبقاء على اللاعب، حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.

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