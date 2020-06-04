شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي : هدفي في الأهلي 85 الأغلي وسوبر 2008 له مذاق خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك ، ان هدفه في مرمي الأهلي عام 85 في المباراة التي انتهت 2/2 هو الاغلي في مسيرته لان الأهلي كان متفوقا في الشوط الأول 2/0 ونحنا في تحقيق التعادل في الشوط الثاني، كما أكد محمد حلمي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن بطولة السوبر التي حققها الزمالك امام الأهلي 2008 تحت قيادته الفنية هي البطولة الاهم له في مسيرته لهذا فانها لها طابع خاص.

وقال محمد حلمي انه نجح في تلك المباراة في تحقيق الفوز علي الأهلي لانه لعب بأسلوب الاعتماد علي رد الفعل أمام المنافس وهي طريقة الأهلي دائما في مباريات القمة، وعن مسيرته التدريبية أكد محمد حلمي انه غير راضي عن المناخ الرياضي في مصر بالإضافة الي أن المسئولين عن الأندية يقومون بتغيير اتفاقاتهم معه عقب فترة من العقد وهو ما يجعله يرفض بعض العروض التي يتلقاها.

من ناحية اخري أكد احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ان من ينكر تاريخ حسام عاشور مع الأهلي هو جاحد، وذلك ردا علي الحملات التي تهاجم حسام عاشور عقب قرار الأهلي بتوجيه الشكر له، وأضاف احمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان حسام عاشور مصدوم من قرار الأهلي ، ومن ينكر تاريخه جاحد ، واصبح وضع اللاعب في الوقت الحالي هو دراسة العروض التي تلقاها عاشور ومن الممكن ان يكون من بينها عرضا قويا، خاصة بعدما سحب الأهلي عرض تنظيم مباراة اعتزاله ومنحه فرصة عمل داخل النادي.

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وأضاف شوبير ان حسام عاشور ينتظر في الوقت الراهن عرض قوي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان هناك أيضا عروض من اندية في وسط جدول الدوري المصري.

فيما كشف الإعلامي احمد شوبير ان كل ما ينشر عن موعد عودة الدوري خطأ ، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وقال احمد شوبير ان الدكتور أشرف صبحي عرض كل الأمور الخاصة بالرياضة وإمكانية عودة النشاط وفرص العودة بما فيها الأندية ومراكز الشباب والانشطة الثقافية في اجتماع كان مطول ، وقال شوبير انه تم الاستقرار علي الإعلان عن القرارات الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة ، مشددا علي ان الدولة لن تحدد موعد عودة الدوري ولا جدول الدوري وانما هو دور اتحاد الكرة.