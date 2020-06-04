شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً سجلوا مع أهلي فايلر..والحاوي في الصدارة بـ 9 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمراء، خلال النصف موسم الذي تم خوضه حتى الآن في مسابقة الدوري العام، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث نجح رينية فايلر في تطوير أداء أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء منذ تولي مسئولية الأهلي في بداية الموسم.

ونجح 12 لاعباً في إحراز الأهداف بالقميص الأحمر تحت قيادة السويسري، جاء على رأسهم وليد سليمان برصيد 9 أهداف، حيث شارك صاحب الـ 35 عاماً في 24 مباراة مع الفريق الأحمر، بينما جاءت قائمة الهدافين كالتالي:

جونيور آجاي والشحات

احتل جونيور أجاي صانع ألعاب النادي الأهلي المركز الثاني، برصيد 7 أهداف، بعدما شارك مع الفريق الأحمر في 24 مباراة في مختلف البطولات كما صنع أجاي 4 أهداف أخرة لزملائه بالفريق، وتساوى حسين الشحات مع أجاي في هذا المركز بنفس الرصيد من الأهداف وبنفس الرصيد من الأسيستات أيضاً.

علي معلول

احتل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 5 أهداف، كما صنع 7 أخرى لزملائه بالفريق خلال مشاركته في 20 مباراة.

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محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي

جاء محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي صانعا ألعاب الأهلي في المركز الرابع برصيد 5 أهداف، إلا أن قفشة شارك مع الأهلي في 22 مباراة بينما شارك رمضان صبحي في 9 مباريات فقط.

مروان محسن وكهربا وأحمد الشيخ

جاء ثلاثي الفريق الأحمر، مروان محسن، محمود عبد المنعم كهربا، وأحمد الشيخ في المركز الخامس برصيد 4 أهداف.

عمرو السولية وديانج وبادجي

احتل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي المركز السادس برصيد 3 أهداف، فيما جاء أليو ديانج في المركز السابع برصيد هدفين وأليو بادجي في المركز الثامن والأخير برصيد هدف واحد.