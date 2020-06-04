شوقى غريب: المنتخب والأهلى والزمالك سيصبحون في ورطة لو تم إلغاء الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ان الدوري المصري لو استكمل منتصف يوليو من الممكن أن ينتهي نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر ، على أن يتم لعب مباراتين كل أسبوع والأندية تحتاج ما لا يقل عن شهر من أجل التدرب والاستعداد للمباريات.
قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لو الاتحاد الافريقي لكرة القدم أقر اقامة الأجندة الدولية في شهر سبتمبر فإن اتحاد الكرة سيكون مضطرا لاستئناف الدوري.
شدد على أن منتخب مصر والأهلي والزمالك سيكونوا في ورطة كبيرة اذا لم يستأنف النشاط بسبب ارتباطاتهم الافريقية، مضيفا: لو تأخر استكمال الدوري عن منتصف يوليو المقبل أتمنى أنطلاق الموسم الجديد منتصف أغسطس.
أوضح: نستغل هذه الفترة لمتابعة العديد من المنتخبات المتأهلة للأولمبياد عبر الفيديو بعد تأهل 14 منتخب، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية طلبت مني اعداد ملف شامل لمدة عام للمنتخب الأولمبي.
من ناحية أخرى كشف شوقي غريب أنه يوجد تفاهم بينه وبين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وأن الأولوية للمنتخب الأول لو طلب أي لاعب من المنتخب الأولمبي في المنافسات القادمة، ونجهز أنفسنا لتقديم شي مميز في الأولمبياد وليس للمشاركة الشرفية فقط.
وأضاف غريب بقاء رمضان صبحي في صفوف الأهلي سيكون مكسب كبير لمنتخب مصر الأول والأولمبي، وأتمنى لو تمكن الأهلي من شرائه رغم علمي بارتفاع سعره، وهو قائد حقيق للمنتخب ولديه إمكانيات خاصة
اختتم حديثه بأنه يتابع عمر مرموش المحترف في فولفسبورج الألماني وسبق له المشاركة في 6 مباريات وهو من القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي ، وأعتبر أن قرار مشاركة مواليد 97 في الأولمبياد بعد تأجيله كان قرارا صائبا وكنا من أوائل المنتخبات التي طالبت بذلك.
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