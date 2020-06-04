شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المنتخب والأهلى والزمالك سيصبحون في ورطة لو تم إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ان الدوري المصري لو استكمل منتصف يوليو من الممكن أن ينتهي نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر ، على أن يتم لعب مباراتين كل أسبوع والأندية تحتاج ما لا يقل عن شهر من أجل التدرب والاستعداد للمباريات.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لو الاتحاد الافريقي لكرة القدم أقر اقامة الأجندة الدولية في شهر سبتمبر فإن اتحاد الكرة سيكون مضطرا لاستئناف الدوري.

شدد على أن منتخب مصر والأهلي والزمالك سيكونوا في ورطة كبيرة اذا لم يستأنف النشاط بسبب ارتباطاتهم الافريقية، مضيفا: لو تأخر استكمال الدوري عن منتصف يوليو المقبل أتمنى أنطلاق الموسم الجديد منتصف أغسطس.

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أوضح: نستغل هذه الفترة لمتابعة العديد من المنتخبات المتأهلة للأولمبياد عبر الفيديو بعد تأهل 14 منتخب، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية طلبت مني اعداد ملف شامل لمدة عام للمنتخب الأولمبي.