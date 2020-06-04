شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينتظر موقف المقاولون العرب لضم "عبد الرحمن جبنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادى حرس الحدود موقف اللاعب عبد الرحمن خالد جبنة لاعب فريق المقاولون العرب عقب إنتهاء إعارته من الاستمرار أو الرحيل عن قلعة ذئاب الجبل لحسم ضمه بشكل نهائى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تمكن اللاعب من الظهور بشكل جيد خلال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

ولعب عبد الرحمن جبنة لفريق أسوان على سبيل الاعارة فى بداية الموسم قبل فسخ التعاقد والانتقال الى حرس الحدود لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وينتظر محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود قرار عودة التدريبات الجماعية لبدء اختبارات اللاعبين الأفارقة والوقوف على مستواهم البدنى والفنى قبل التعاقد معهم حيث تم عرض أكثر من لاعب على الجهاز الفني للفريق من بعض السماسرة، ويأتى هذا القرار من قبل الجهاز الفنى لفريق حس الحدود من أجل المقارنة بين اللاعبين الاجانب الموجودين بالفريق حالياً وبين الذين سيتم أختبارهم للوقوف على مستوى كل منهم وإختيار الأفضل ، وتترقب الأندية المصرية إستئناف التدريبات منتصف يونيو المقبل بعد فترة تجميد قاربت على الـ70 يوماً بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله.

وأنشأ الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود جروب للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم لحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.