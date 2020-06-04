اخبار الرياضه

صفوت صدقى: "الفوطة النارية" سلاح اللاعبين ضد الفيروسات قبل عودة النشاط ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت صدقى: "الفوطة النارية" سلاح اللاعبين ضد الفيروسات قبل عودة النشاط ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة و المقاولون العرب و إنبى أنه يوجد بعض الجلسات الوقائية من الفيروسات داخل جسم الانسان ولابد من الاهتمام بها فى الوقت الحالى بسبب أنتشار وليس علاجا لها . 

 

صور .. حسين الشحات يخضع لجلسة استشفاء بـ

 

وشارك بعض من نجوم الكرة المصرية فى الاستعانة بالجلسات الوقاية خلال الفترة الحالية فى مقدمتهم حمدى فتحى لاعب الاهلى و محمد فاروق مهاجم بيراميدز و محمد طلعت لاعب المقاولون العرب و أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة السابق و أحمد سعيد " أوكا " لاعب أف سى مصر .

 

97101413_1632309776932515_6931500414521049088_n

 

وأضاف صفوت صدقى أن اللاعبين يحتاجون الى عمل جلسات بسبب فترة التوقف الكبيرة و الاهتمام بعضلات الجسم جلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف التدريبات ومباريات الدورى المصرى . 

 

صور.. حمدى فتحى يتسلح بجلسة وقاية بـ

 

Advertisements

وأوضح صفوت صدقى خلال تصريحات خاصة أن بعض الجلسات الوقائية مثل الـ" الفوطة النارية " التى تعمل على الوقاية من جميع  الفيروسات التى يتعرض لها الانسان و هذا يتم العمل عليه منذ فترة أثناء مبادرة صحة مجتمع وتم الاهتمام بها فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أنتشر على مستوى العالم . 

 

وأشار صفوت صدقى أنه يوجد أنواع كثيرة من المساج والتى يتم تصنيفها الى ثلاث أنواع رئيسية مثل الاستشفائية و العلاجية و الوقائية  وأن من يهتم بهذا الامر قليل داخل مصر  والشخص الرياضى لابد من التواجد فى جلسة لمدة 90 دقيقة قبل الاحداث و ذلك لزيادة التركيز فى المباريات و أن اللاعبين الكبار فى السن تحتاج الى جلسات قبل وبعد  خوض اللقاء وذلك لتجنب الاصابة العضلية . 

 

WhatsApp Image 2020-05-14 at 11.09.56 PM (1)

 

 و تابع صفوت صدقى أنه دائم العمل مع لاعبى كرة القدم منذ فترة طويلة و من أبرزهم محمد صلاح نجم الانجليزى و منتخب مصر أثناء عمله فى المقاولون العرب و جيل العظماء أبرزهم أحمد عيد عبدالملك و أحمد سعيد " أوكا " . 

 

شاهد.. محمد فاروق يخضع لجلسة وقائية بـ

 

وأختتم أخصائى المساج أنه يناشد وزير الشباب و   الدكتور أشرف صبحى بالاهتمام بعمل بعض اللجلسات للرياضين بشكل منتظم و الاهتمام بيها خلال المرحلة المقبلة لبناء بطل رياضى قادر على حصد البطولات ورفع كفائة الوقاية لدى الشخص الطبيعى .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفوت صدقى: "الفوطة النارية" سلاح اللاعبين ضد الفيروسات قبل عودة النشاط ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا