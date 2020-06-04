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شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت صدقى: "الفوطة النارية" سلاح اللاعبين ضد الفيروسات قبل عودة النشاط ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة و المقاولون العرب و إنبى أنه يوجد بعض الجلسات الوقائية من الفيروسات داخل جسم الانسان ولابد من الاهتمام بها فى الوقت الحالى بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد وليس علاجا لها .
وشارك بعض من نجوم الكرة المصرية فى الاستعانة بالجلسات الوقاية خلال الفترة الحالية فى مقدمتهم حمدى فتحى لاعب الاهلى و محمد فاروق مهاجم بيراميدز و محمد طلعت لاعب المقاولون العرب و أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة السابق و أحمد سعيد " أوكا " لاعب أف سى مصر .
وأضاف صفوت صدقى أن اللاعبين يحتاجون الى عمل جلسات بسبب فترة التوقف الكبيرة و الاهتمام بعضلات الجسم جلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف التدريبات ومباريات الدورى المصرى .
وأوضح صفوت صدقى خلال تصريحات خاصة أن بعض الجلسات الوقائية مثل الـ" الفوطة النارية " التى تعمل على الوقاية من جميع الفيروسات التى يتعرض لها الانسان و هذا يتم العمل عليه منذ فترة أثناء مبادرة صحة مجتمع وتم الاهتمام بها فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أنتشر على مستوى العالم .
وأشار صفوت صدقى أنه يوجد أنواع كثيرة من المساج والتى يتم تصنيفها الى ثلاث أنواع رئيسية مثل الاستشفائية و العلاجية و الوقائية وأن من يهتم بهذا الامر قليل داخل مصر والشخص الرياضى لابد من التواجد فى جلسة لمدة 90 دقيقة قبل الاحداث الرياضية و ذلك لزيادة التركيز فى المباريات و أن اللاعبين الكبار فى السن تحتاج الى جلسات قبل وبعد خوض اللقاء وذلك لتجنب الاصابة العضلية .
و تابع صفوت صدقى أنه دائم العمل مع لاعبى كرة القدم منذ فترة طويلة و من أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى و منتخب مصر أثناء عمله فى المقاولون العرب و جيل العظماء أبرزهم أحمد عيد عبدالملك و أحمد سعيد " أوكا " .
وأختتم أخصائى المساج أنه يناشد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى بالاهتمام بعمل بعض اللجلسات للرياضين بشكل منتظم و الاهتمام بيها خلال المرحلة المقبلة لبناء بطل رياضى قادر على حصد البطولات ورفع كفائة الوقاية لدى الشخص الطبيعى .
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